Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составит 16 242 рубля

Меняется также порядок расчета МРОТ. Если ранее он определялся на основе величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год, то на 2023 и 2024 годы МРОТ исчисляется исходя из темпа его роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, установленной на эти периоды, по отношению к указанной величине, определенной на предшествующий год.

На 2023 год величина прожиточного минимума трудоспособного населения установлена в размере 15 669 руб., на душу населения — 14 375 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., а детей — 13 944 руб.

Напомним, что установленный на 1 января 2022 года размер МРОТ был увеличен на 10% с июня этого года и составляет 15 279 руб.