Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составит 16 242 рубля

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С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 рубля. Соответствующий закон сегодня, 19 декабря, подписал Президент РФ, сообщает портал гарант. ру.

Меняется также порядок расчета МРОТ. Если ранее он определялся на основе величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год, то на 2023 и 2024 годы МРОТ исчисляется исходя из темпа его роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, установленной на эти периоды, по отношению к указанной величине, определенной на предшествующий год.

На 2023 год величина прожиточного минимума трудоспособного населения установлена в размере 15 669 руб., на душу населения — 14 375 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., а детей — 13 944 руб.

Напомним, что установленный на 1 января 2022 года размер МРОТ был увеличен на 10% с июня этого года и составляет 15 279 руб.

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