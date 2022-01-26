Министерство строительства и ЖКХ Ингушетии распалось на два ведомства

«По указу руководителя региона новое ведомство создается путем реорганизации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а именно отделения направления ЖКХ», — сказал собеседник издания.

По его данным, на новое ведомство возложат функции по выработке и реализации государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а на второе — вопросы строительства.

Процедура реорганизации займет несколько месяцев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в декабре прошлого года Калиматов переименовал государственное управление автомобильных дорог в министерство автомобильных дорог республики, которое возглавляет Батыр Хаматханов.

В январе этого года управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС преобразовано в министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона. Структурой руководит бывший глава ГУП «Дирекция по строительству» при МЧС Иса Татиев.