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Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия информирует

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В целях определения потребности в привлечении иностранных работников и формирования квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Республике Ингушетия Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия проводится работа по сбору заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников из стран с визовым режимом въезда для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2022 год.

Работодателям, планирующим привлечь иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности, необходимо до 15 июня 2021 года подать в Минтруд Ингушетии заявку о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2022 год.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.01.2014 № 27н «Об утверждении правил определения органами государственной власти субъекта потребности в привлечении иностранных работников» заявка работодателя, заказчика работ, услуг о потребности в привлечении иностранных работников заполняется в электронном виде с использованием автоматизированного информационного комплекса «Миграционная квота» на сайте и представляется в Минтруд Ингушетии на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

Указанная заявка представляется руководителям организации по документу, удостоверяющему личность, либо представителю организации по доверенности.

Инструкция по заполнению заявки размещена в личном кабинете на сайте АИК «Миграционная квота».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Новая, 11. Тел.: 8 (8734) 55-20-58.

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