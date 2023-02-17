Министр культуры Ингушетии дала высокую оценку фестивалю искусств «Пхьоале» в Назрани

Организатором мероприятия, название которого в переводе на русский язык означает «Мастерская», выступила Ассоциация мастеров войлочного ковроделия «Истинг».

Как отметил собеседник газеты «Ингушетия», визит министра вызвал большой ажиотаж со стороны мастеров и ремесленников, которые с увлечением презентовали свои работы. Некоторые из них не упустили возможности поговорить с Льяновой о насущных для них проблемах.

Министр осмотрела выставочные стенды с различными изделиями ручной работы, среди которых настенные панно, предметы мебели, комплекты одежды, ювелирные украшения, картины, изделия из дерева, метала и керамики. Она отметила, что каждую работу отличает цельность композиции, цветовая гармония, мастерство исполнения, и назвала фестиваль настоящим праздником искусства.

Помимо выставки, гостей мероприятия ждала насыщенная музыкальная программа, выступления поэтов и писателей, а также мастер-классы по золотому шитью, войлочному ковроделию, кожевенному делу и гончарному ремеслу. Также здесь можно было приобрести понравившееся изделие и попробовать блюда ингушской национальной кухни.

Напомним, фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.