Министр культуры Ингушетии дала высокую оценку фестивалю искусств «Пхьоале» в Назрани

0
Министр культуры Ингушетии Залина Льянова

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила фестиваль искусств «Пхьоале», который прошел в Назрани, сообщила пресс-служба возглавляемого ею ведомства.

Организатором мероприятия, название которого в переводе на русский язык означает «Мастерская», выступила Ассоциация мастеров войлочного ковроделия «Истинг».

Как отметил собеседник газеты «Ингушетия», визит министра вызвал большой ажиотаж со стороны мастеров и ремесленников, которые с увлечением презентовали свои работы. Некоторые из них не упустили возможности поговорить с Льяновой о насущных для них проблемах.

Министр осмотрела выставочные стенды с различными изделиями ручной работы, среди которых настенные панно, предметы мебели, комплекты одежды, ювелирные украшения, картины, изделия из дерева, метала и керамики. Она отметила, что каждую работу отличает цельность композиции, цветовая гармония, мастерство исполнения, и назвала фестиваль настоящим праздником искусства.

Помимо выставки, гостей мероприятия ждала насыщенная музыкальная программа, выступления поэтов и писателей, а также мастер-классы по золотому шитью, войлочному ковроделию, кожевенному делу и гончарному ремеслу. Также здесь можно было приобрести понравившееся изделие и попробовать блюда ингушской национальной кухни.

Напомним, фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели пассажира автобуса в результате ДТП
Единый оператор появится в Ингушетии в сфере ЖКХ
В реконструкцию ветхих водопроводных сетей в Ингушетии до 2028 года вложат более 800 млн руб.
В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы
Ингушетия впервые в 2022 году увеличила доходы до 9 млрд руб.
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы снизился на 5%
«Россети Северный Кавказ» направят 75 млн рублей на повышение квалификации сотрудников в 2023 году
Газовики Ингушетии провели масштабные рейды по ликвидации незаконных подключений
Вице-премьер Ингушетии приняла участие во Всероссийском совещании руководителей сферы образования
Вопрос капремонта школы в Ингушетии поднимался на приеме граждан заместителем полпреда в СКФО
В Ингушетию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития России

Главное

Яндекс.Метрика

 