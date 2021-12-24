Министр культуры Ингушетии исполнит новогодние желания двух девочек

Юная Лейла Бекова из города Назрани получит планшет, а Мадина Сайнароева из сельского поселения Ляжги Джейрахского района говорящую куклу. Желания девочек будут исполнены в самый короткий срок и подарки будут вручены лично министром на следующей неделе, сообщает пресс-служба Минкультуры.

«Ингуши всегда впереди волонтерского движения, стараются помочь, поддержать, а традиции меценатства в республике всегда были сильны. Забота о подрастающем поколении — самая важная стратегическая задача нашей республики, от решения которой зависит благополучное будущее наших детей и эта акция отличный повод это продемонстрировать. Такими небольшими подарками мы можем сделать для ребят праздник более радостным и запоминающимся», — отметил Дзейтов.