Инвестиционный форум

Министр культуры Ингушетии на Кавказской инвествыставке обсудила с коллегами развитие художественных промыслов

0
Министр культуры Ингушетии Залина Льянова (в центре)

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова стала участницей круглого стола по развитию туризма и художественных промыслов, который прошел в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

Как рассказал нашему изданию представитель регионального Минкультуры, участники мероприятия обсудили методы и формы работы для привлечения внимания к сфере культуры и художественным промыслам.

Кроме того, они поделились своим опытом и способами внедрения различных программ в целях популяризации национальной культуры, отметил собеседник.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии и председатель Промсвязьбанка подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ принял участие в Кавказской инвестиционной выставке
В Ингушетии главного инженера энергокомпании будут судить за гибель человека после удара током
Назрановский «Ангушт» обыграл махачкалинское «Динамо-Дагестан»
В Магасе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних из-за избиения малолетней девочки
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на экскурсию «Ингуши — участники войны»
Школьники Ингушетии принимают участие в акции «Окна Победы»
Школьники Ингушетии написали письма на фронт бойцам СВО
Коллектив Сунженского РДК Ингушетии поздравил вдову фронтовика с наступающим Днем Победы
Ингушским школьникам рассказали о 100-летней истории газеты «Сердало»
Пенсионерам старше 80 лет с 1 мая повысят пенсию

Главное

Яндекс.Метрика

 