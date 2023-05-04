Министр культуры Ингушетии на Кавказской инвествыставке обсудила с коллегами развитие художественных промыслов

Как рассказал нашему изданию представитель регионального Минкультуры, участники мероприятия обсудили методы и формы работы для привлечения внимания к сфере культуры и художественным промыслам.

Кроме того, они поделились своим опытом и способами внедрения различных программ в целях популяризации национальной культуры, отметил собеседник.