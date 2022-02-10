Министр культуры Ингушетии ознакомилась с итогами капитального ремонта республиканского ТЮЗа

Льянову сопровождали ее заместители Хаджибикар Мальсагов и Ильяс Евлоев, начальник отдела проектной и программной деятельности Ибрагим Богатырев и начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РИ Микаил Балахоев и др.

В ходе визита осмотрены холл, зрительный зал, административные кабинеты, служебные помещения, репетиционные, новые гримерные, костюмерный, бутафорский, пошивочный, художественный и декоративный цеха, а также другие пространства театра. Особо отмечен преобразившийся фасад здания и зрительный зал, который приобрел национальный колорит и стилистику.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья обустроен пандус и реализованы другие мероприятия программы «Доступная среда». В процессе ремонта уделено огромное внимание модернизации коммуникаций, в том числе систем водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, электрообеспечения. Благодаря выполненной перепланировке, значительно увеличена полезная площадь учреждения, ставшая для коллектива и зрителей более комфортной, функциональной и эргономичной.

Напомним, что Ингушетия входит в число регионов России, которым оказывается масштабная федеральная поддержка по строительству и реконструкции учреждений культуры. Капитальный ремонт ТЮЗа был выполнен в рамках национального проекта «Культура», на реконструкцию старого здания театра направлено 136,8 млн руб.