Министр культуры Ингушетии ознакомилась с итогами капитального ремонта республиканского ТЮЗа

0

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила с инспекционной проверкой Ингушский государственный театр юного зрителя для ознакомления с итогами капитального ремонта здания, сообщила пресс-служба ведомства.

Льянову сопровождали ее заместители Хаджибикар Мальсагов и Ильяс Евлоев, начальник отдела проектной и программной деятельности Ибрагим Богатырев и начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РИ Микаил Балахоев и др.

В ходе визита осмотрены холл, зрительный зал, административные кабинеты, служебные помещения, репетиционные, новые гримерные, костюмерный, бутафорский, пошивочный, художественный и декоративный цеха, а также другие пространства театра. Особо отмечен преобразившийся фасад здания и зрительный зал, который приобрел национальный колорит и стилистику.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья обустроен пандус и реализованы другие мероприятия программы «Доступная среда». В процессе ремонта уделено огромное внимание модернизации коммуникаций, в том числе систем водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, электрообеспечения. Благодаря выполненной перепланировке, значительно увеличена полезная площадь учреждения, ставшая для коллектива и зрителей более комфортной, функциональной и эргономичной.

Напомним, что Ингушетия входит в число регионов России, которым оказывается масштабная федеральная поддержка по строительству и реконструкции учреждений культуры. Капитальный ремонт ТЮЗа был выполнен в рамках национального проекта «Культура», на реконструкцию старого здания театра направлено 136,8 млн руб.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить иностранца за сбыт героина в крупном размере
На Всероссийском конкурсе «Новая звезда — 2022» Ингушетию будет представлять Амер Ами Беновна
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная Дню защитника Отечества
Стартовал прием заявок на конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО
В музее ИЗО Ингушетии прошла презентация проекта «Грация ингушского танца в музее»
Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за «Европейское дерево года — 2022»
Более 18 млн руб. затратили в Ингушетии в 2021 году на улучшение условий проживания в многоквартирных домах
В Ингушетии за год вторичное жилье подорожало на 33,5%
Проект молодых ученых ИнгГУ стал одним из лучших на выставке инновационных проектов в Нальчике
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»
В Ингушетии индекс потребительских цен в январе этого года вырос почти на 1%

Главное

Яндекс.Метрика

 