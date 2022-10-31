Министр культуры Ингушетии ознакомилась с проблемами фольклорного ансамбля «Магас»

Целью визита стало обсуждение насущных проблем, которые стоят перед ансамблем. В частности, директор коллектива Ахмед Оздоев рассказал о необходимости создания студии для работы с ребятами младшего возраста, что станет стимулом для детей в будущем продолжить работу в государственном ансамбле. В данное время такой возможности у коллектива нет из-за отсутствия необходимого помещения.

Так как ансамбль является участником проекта «Пушкинская карта» и нужно проводить как можно больше концертов в рамках данной программы, возникли сложности при проведении концертов в домах культуры республики, связанные с отсутствием транспорта. В ближайшее время в планах коллектива — концерты в сельском поселении Али-Юрт, репетиционный процесс идет полным ходом.

По итогу встречи министр отметила, что сохранение коллектива является приоритетной задачей, а ансамблю необходимо работать над новым репертуаром и побольше давать сольных концертов.

«Работа ансамбля должна идти по максимуму», — добавила Льянова.