Культура

Министр культуры Ингушетии ознакомилась с проблемами фольклорного ансамбля «Магас»

0

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова и ее заместитель Хаджибикар Мальсагов побывали в репетиционном зале Государственного фольклорного ансамбля «Магас» в Доме культуры сельского поселения Экажево, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Целью визита стало обсуждение насущных проблем, которые стоят перед ансамблем. В частности, директор коллектива Ахмед Оздоев рассказал о необходимости создания студии для работы с ребятами младшего возраста, что станет стимулом для детей в будущем продолжить работу в государственном ансамбле. В данное время такой возможности у коллектива нет из-за отсутствия необходимого помещения.

Так как ансамбль является участником проекта «Пушкинская карта» и нужно проводить как можно больше концертов в рамках данной программы, возникли сложности при проведении концертов в домах культуры республики, связанные с отсутствием транспорта. В ближайшее время в планах коллектива — концерты в сельском поселении Али-Юрт, репетиционный процесс идет полным ходом.

По итогу встречи министр отметила, что сохранение коллектива является приоритетной задачей, а ансамблю необходимо работать над новым репертуаром и побольше давать сольных концертов.

«Работа ансамбля должна идти по максимуму», — добавила Льянова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школьникам села Пседах Ингушетии рассказали о трагедии осени 1992 года
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев занял первое место на международных соревнованиях по кикбоксингу
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Артистка из Ингушетии стала лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2022»
На сходе в Кантышево Ингушетии выработают меры по безопасному обращению с отходами
Школьник из Ингушетии выиграл миллион рублей
В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие, приуроченное к годовщине трагических событий осени 1992 года
В Карабулаке Ингушетии прошла благотворительная акция в память о жертвах осени 1992 года
Дзюдоист Ахмед Гамурзиев оказался в числе медалистов Кубка вызова РФСО «Локомотив»
Мурад Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Дагестане
Волна политического террора XX века переломала судьбы миллионов советских граждан — Калиматов

Главное

Яндекс.Метрика

 