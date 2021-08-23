Министр культуры Ингушетии подарил Альберту Шадыжеву скрипку элитного бренда Josef Holpuch № 13

«Альберт, хочу сказать, что очень горд твоими достижениями. Ты, безусловно, талантливый скрипач, и я хотел бы преподнести в качестве подарка тебе эту скрипку. Уверен, что ты и дальше продолжишь радовать нас своими достижениями, и надеюсь, что этот инструмент станет твоим добрым помощником в достижении профессиональных побед», — сказал министр.

Также он отметил, что после окончания средней специальной музыкальной школы при Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, в которой обучается Шадыжев, он вольется в ряды формирующегося в этом году симфонического оркестра на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева. Стоит отметить, что Министерство культуры Ингушетии прилагает все усилия, чтобы с раннего возраста формировать профессиональные музыкальные кадры.

Альберт Шадыжев поблагодарил главу ведомства за столь ценный подарок и отметил, что приложит все усилия для прославления Ингушетии на различных музыкальных конкурсах и площадках.