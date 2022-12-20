Министр культуры Ингушетии подарит четырехлетнему дзюдоисту экипировку

«Ибрагим, тебя ждёт подарок, у тебя обязательно будет экипировка для дзюдо. Поздравляю тебя с Новым годом. С большим удовольствием исполню твоё желание», — сказала министр возле «Ёлки желаний».

Она призвала всех, у кого есть возможность, принять участие в акции и исполнить мечты детей из многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.