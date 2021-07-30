Министр культуры Ингушетии поддержал новый проект Магомеда Барханоева

Барханоев рассказал министру о планах создания нового документально-художественного исторического фильма, в котором пойдет речь об истории Ингушетии и, в частности, о вкладе в нее тейпа Барханой.

«Мы планируем снять новый документальный проект, посвященный истории Ингушетии, и он сейчас в активной фазе. В связи с этим просим вас оказать содействие в предоставлении площадок, чтобы провести кастинг для отбора талантливой молодежи в грядущий проект, а также для планируемой встречи в Ингушетии всех полпредов от региона», — рассказал Барханоев.

Дзейтов отметил, что возглавляемое им ведомство всегда готово оказать помощь в деле популяризации ингушской культуры, и пообещал оказать содействие в решении оговоренных вопросов.

«Ингушская культура древняя и уникальная. Я глубоко убежден, что талантливую молодежь региона нужно поддерживать в их начинаниях и в их проектах, направленных на пропагандирование национальной культуры. Вы уже реализовали ряд значимых для региона проектов, которые вызвали положительный резонанс. Один из них документальный фильм про оборону города воинской славы Малгобека. Уверен, что и этот проект возымеет большой успех среди жителей Ингушетии», — резюмировал глава ведомства.

В завершение встречи Дзейтов вручил Магомеду Барханоеву благодарность за добросовестный труд, за вклад в реализацию проектов, направленных на сохранение и популяризацию культурных традиций Республики Ингушетия.