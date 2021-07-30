Министр культуры Ингушетии поддержал новый проект Магомеда Барханоева

0

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов встретился с начальником отдела национальной политики Постоянного представительства республики при Президенте РФ Магомедом Барханоевым и его сотрудником Шамилем Цечоевым, сообщила пресс-служба ведомства.

Барханоев рассказал министру о планах создания нового документально-художественного исторического фильма, в котором пойдет речь об истории Ингушетии и, в частности, о вкладе в нее тейпа Барханой.

«Мы планируем снять новый документальный проект, посвященный истории Ингушетии, и он сейчас в активной фазе. В связи с этим просим вас оказать содействие в предоставлении площадок, чтобы провести кастинг для отбора талантливой молодежи в грядущий проект, а также для планируемой встречи в Ингушетии всех полпредов от региона», — рассказал Барханоев.

Дзейтов отметил, что возглавляемое им ведомство всегда готово оказать помощь в деле популяризации ингушской культуры, и пообещал оказать содействие в решении оговоренных вопросов.

«Ингушская культура древняя и уникальная. Я глубоко убежден, что талантливую молодежь региона нужно поддерживать в их начинаниях и в их проектах, направленных на пропагандирование национальной культуры. Вы уже реализовали ряд значимых для региона проектов, которые вызвали положительный резонанс. Один из них документальный фильм про оборону города воинской славы Малгобека. Уверен, что и этот проект возымеет большой успех среди жителей Ингушетии», — резюмировал глава ведомства.

В завершение встречи Дзейтов вручил Магомеду Барханоеву благодарность за добросовестный труд, за вклад в реализацию проектов, направленных на сохранение и популяризацию культурных традиций Республики Ингушетия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО
Гендиректор строительной организации в Ингушетии обманул дольщиков на 19,5 млн рублей
В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые дарственные издания
На научно-практической конференции в Ингушетии обсудили комплексы ресурсов развития территорий СКФО
Жителя Ингушетии будут судить за вооруженное нападение на правоохранителя и сбыт «Тропикамида»
Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение взрывчатки
Под эгидой «Единой России» и Минсельхоза Ингушетии в Назрани пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Благодаря народной программе «Единой России» в одном из сел Ингушетии будет налажено освещение улиц
Ингушский абитуриент Берс Цуров стал первым финалистом «Киберкампуса Президентской академии»
Особенности покупки смартфонов 2021 года
Жительницу Ингушетии будут судить за сбыт поддельного алкоголя

Главное

Яндекс.Метрика

 