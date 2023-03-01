Выставка

Министр культуры Ингушетии посетила персональную выставку известного фотографа Заура Плиева

0
Министр культуры РИ Залина Льянова с фотографом Зауром Плиевым

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила открытие персональной выставки известного фотографа Заура Плиева «Я и театр», которая проходит в региональном ТЮЗе.

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Минкультуры, автор выставки представил фотографии со спектаклей четырёх театров республики: Ингушского драмтеатра имени Идриса Базоркина, Русского театра, Театра юного зрителя и Ингушского молодежного театра.

Заур Плиев провел для министра экскурсию по экспозиции и рассказал ей о каждом снимке, акцентируя внимание на деталях создания фотографии.

Залина Льянова, открывая мероприятие, отметила уникальность данной выставки, которая дает возможность окунуться в атмосферу творчества ингушских актеров. Министр высказала уверенность, что выставка привлечет внимание не только почитателей театрального искусства, но и профессиональных фотографов.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тренерский штаб Ингушетии по вольной борьбе обновился
В Ингушетии прошёл открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду
В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы региона
Включенный в список террористов сельский депутат лишился поста в Ингушетии
В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство нового здания для участковой больницы
Олимпийский совет Ингушетии провёл спортивное мероприятие «Весёлые старты»
Музей ИЗО Ингушетии запускает новый проект «Полдник с художником»
Единороссы Ингушетии проинспектировали ход строительства новой школы в Нестеровском
Представители Коммолодежи Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
В Ингушетии завели дело о продаже оружия и боеприпасов
В Ингушетии дан старт реконструкции двухкилометровой дороги

Главное

Яндекс.Метрика

 