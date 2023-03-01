Министр культуры Ингушетии посетила персональную выставку известного фотографа Заура Плиева

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Минкультуры, автор выставки представил фотографии со спектаклей четырёх театров республики: Ингушского драмтеатра имени Идриса Базоркина, Русского театра, Театра юного зрителя и Ингушского молодежного театра.

Заур Плиев провел для министра экскурсию по экспозиции и рассказал ей о каждом снимке, акцентируя внимание на деталях создания фотографии.

Залина Льянова, открывая мероприятие, отметила уникальность данной выставки, которая дает возможность окунуться в атмосферу творчества ингушских актеров. Министр высказала уверенность, что выставка привлечет внимание не только почитателей театрального искусства, но и профессиональных фотографов.