Министр культуры Ингушетии посетила репетицию программы для XII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Как сообщила пресс-служба Минкультуры республики, во второй раз в рамках фестиваля будет проводиться Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия». Также регионы представят свое подворье: декоративно-прикладное искусство, национальная кухня, театрализованное мероприятие-обряд сватовства, и выставка предметов историко-культурного наследия ингушей.

В рамках открытия Фестиваля, в числе других выступит и государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». В ходе репетиционного процесса, министр культуры Залина Льянова пообщалась с режиссером-постановщиком действа Муртазом Озиевым и художественным руководителем Госфилармонии имени Хамхоева Айной Алиевой. Коллеги рассказали министру об идейно-художественном замысле и формате постановки.

«Зрителю будет представлено красочное обрядовое действо с элементами хореографии, вокала и актерской игры, лейтмотивом которого прозвучит мысль о том, что народные традиции живы и передаются каждому последующему поколению», — отметил Озиев.

В свою очередь Льянова уделила пристальное внимание вопросам организации подворья и высказала ряд пожеланий, отметив необходимость сделать упор на национальной идентичности.

«Очень важно сделать акцент на нашей национальной культуре, истории и обычаях. Нужно создать атмосферу, чтобы гости, зайдя на территорию нашего подворья, смогли окунуться в атмосферу настоящего ингушского колорита», — сказала министр.

Напомним, фестиваль пройдет с 23 по 26 сентября текущего года в городе Грозном. Открытие и закрытие фестиваля пройдут во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева и соберут около 600 участников из 14 регионов России.