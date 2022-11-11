Министр культуры Ингушетии посетила строительную площадку ДК в селе Даттых

ДК на 200 мест в отдалённой горной местности республики возводится в рамках национального проекта «Культура». В настоящее время процент технической готовности объекта составляет 72%. Уже завершаются монолитные работы, выполняются кровельные работы, ведется монтаж инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.

Министр подчеркнула, что торжественное открытие объекта должно состояться в 2023 году.

«Даттых — красивейшее село, которое должно стать центром развития, культуры и досуга для детей и людей старшего поколения. Селение, основанное более 200 лет назад, сейчас активно возрождается к новой жизни. Здесь проживают около 300 человек, из них 68 детей. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы в селе были комфортные условия для жизни и развития детей. Нельзя допустить, чтобы люди покидали его из-за отсутствия условий для жизни», — сказала Льянова.

По ее словам, дом культуры станет первым социальным объектом в селе. Общая площадь нового ДК составит 705,29 тыс. квадратных метров. Здесь будут созданы условия для занятий хореографией, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. В проекте предусмотрен большой концертный зал на 200 посадочных мест, гримерные и другие вспомогательные помещения, оснащенные современным звуковым и световым оборудованием, что позволит проводить культурно-массовые мероприятия на должном уровне.