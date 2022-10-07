Министр культуры Ингушетии посетила стройплощадку дома культуры в селе Гайрбек-Юрт

Льянова поинтересовалась у представителя подрядной организации о том, как продвигается работа и возникают ли трудности при возведении учреждения культуры.

«Все запланированные работы продвигаются в штатном режиме и без осложнений», — рассказал генподрядчик Адам Оздоев.

«Строительство учреждений культуры в столь отдаленных районах — это стратегическая задача. Я уверена, что введение в эксплуатацию этого объекта станет большим событием для жителей села. Это даст дополнительные рабочие места, а также возможность проводить различного рода мероприятия, включая концерты, выставки и собрания населения поселка», — отметила министр.

Напомним, культурный комплекс возводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Сдать в эксплуатацию объект планируют уже в этом году.