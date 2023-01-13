Министр культуры Ингушетии посетила выставку детских работ в художественной школе Карабулака

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова побывала в Карабулакской детской художественной школе, где состоялась выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества воспитанников учреждения.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, в этот день здесь собрались общественные деятели, депутаты горсовета, а также творческая интеллигенция республики. Льянова поблагодарила коллектив учреждения за культурно-нравственное воспитание детей и отметила, что для сохранения национальной культуры необходимо, чтобы подрастающее поколение могло развивать свои таланты.

«И для этого в школе созданы все условия благодаря успешной реализации национального проекта «Культура». Руководство республики также оказывает поддержку нашей отрасли, а наша с вами задача — рационально использовать не только свой ресурс, но и время», — сказала она.

Юные дарования ДХШ подготовили для гостей праздничный концерт. В числе выступающих был также победитель Всероссийского онлайн-марафона «Родное. Народное» Абдул-Гафур Аушев, который исполнил на национальном инструменте «дахчан пандар» ингушские народные мелодии.

В конце мероприятия состоялось вручение почетных грамот и дипломов лучшим учащимся и преподавателям художественной школы, а также чаепитие в неформальной обстановке.

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