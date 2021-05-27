Министр культуры Ингушетии поздравил библиотекарей республики с профессиональным праздником

«Библиотека сегодня является не только хранилищем знаний, культуры и национальной памяти многих поколений, но и становится авторитетным центром духовного общения и досуга. Библиотекарь занимает важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

По его словам, современная библиотечная сеть России — это уникальный культурный феномен, который открывает доступ всем желающим более чем к 840 млн единиц библиотечного фонда — книгам, книжным памятникам, периодическим изданиям и другим документам.

«Возможно, ваша работа не так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат вашей работы. Но всё то влияние, которое вы оказываете на общество — неоценимо», — отметил Дзейтов.

Он поблагодарил ингушских библиотекарей за их самоотверженный труд и любовь к своему делу и пожелал новых достижений, вдохновения, радости и добра.