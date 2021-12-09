Министр культуры Ингушетии поздравил художников республики с профессиональным праздником

«Художник — не только профессия, но и призвание. Можно овладеть теорией цвета, различными техниками, изучить шедевры мировой живописи, но без желания творить истинный художник не состоится. Его должно отличать особое восприятие реальности, умение черпать вдохновение в окружающем мире, чтобы переводить вспышки мысли и оттенки чувств в произведения искусства», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

По его словам, ингушским художникам принадлежат произведения, ставшие золотым фондом российской и ингушской художественной культуры. Эти работы обогащают внутренний мир человека, приносят радость от общения с прекрасным, развивают традиции национальной культуры, становятся источником эстетического наслаждения.

«Дорогие коллеги, пусть ваши произведения всегда будут награждены восхищёнными взглядами ценителей искусства, желаю крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, вдохновения, благополучия и счастья Вам и Вашим близким!» — написал Дзейтов.