Поздравление

Министр культуры Ингушетии поздравил с днем рождения кинорежиссёра Суламбека Мамилова

0
Суламбек Мамилов

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил с днем рождения советского и российского кинорежиссёра, сценариста, актёра, народного артиста республики Суламбека Мамилова.

На своей странице в «Инстаграм» министр отметил, что Мамилов — человек редкого таланта и смелости, режиссер, который остро чувствует гражданскую ответственность и решительно отстаивает свою позицию.

«Ваши картины, отличаются неповторимым авторским почерком и покорили сердца нескольких поколений наших сограждан. Ваш творческий путь — это яркий пример преданности своей профессии, кинематографу и ингушской культуре. Неиссякаемая творческая энергия, талант и верность призванию помогли вам найти свою дорогу к сердцам зрителей, заслужить их понимание и искреннюю любовь», — написал Дзейтов.

Он пожелал режиссеру вдохновенного творчества на пути к новым достижениям в кинематографе, ярких картин и благодарного зрителя, а также здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Суламбек Ахметович Мамилов родился 27 августа 1938 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1957-1959 годах учился на историческом факультете Грозненского педагогического института, затем перевёлся на актерский факультет ЛГИТМиКа, который окончил в 1962 году. В 1970 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии (учился в мастерских М. Хуциева, А. Алова и В. Наумова).

Работал режиссёром Северо-Кавказской студии телевидения, Одесской киностудии. Снял художественные фильмы «Цвет белого снега», «Особо опасные...», «Дамское танго», «День гнева», «Ночевала тучка золотая...», «Убийство на Ждановской», музыкально-этнографический фильм «Мелодии гор» и др.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
1,5 млрд рублей задолжали предприятия ЖКХ Ингушетии энергетикам
Компания «Россети Северный Кавказ» приняла на обслуживание в Ингушетии 474 ранее бесхозяйных энергообъекта
Ингушский гоcуниверситет объявил дополнительный набор абитуриентов
Представители Ингушетии приняли участие в конференции «Фольклор народов Северного Кавказа — современность и традиции»
8 лет назад было совершено нападение на секретаря Совбеза Ингушетии Ахмеда Котиева
Учреждения культуры Ингушетии представят республику на форуме национальных меньшинств в Саратовской области
В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии открыли первый детсад на 220 мест
Адам Аушев стал победителем турнира по бильярду на приз Главы Республики
В столице Ингушетии, благодаря оперативным действиям МЦУ, удалось предотвратить трагедию
Легитимность выборов в России определять не Америке и ее сателлитам — председатель ОП Ингушетии
В Ингушетии за сутки выявлено 69 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 