Министр культуры Ингушетии поздравил с днем рождения кинорежиссёра Суламбека Мамилова

На своей странице в «Инстаграм» министр отметил, что Мамилов — человек редкого таланта и смелости, режиссер, который остро чувствует гражданскую ответственность и решительно отстаивает свою позицию.

«Ваши картины, отличаются неповторимым авторским почерком и покорили сердца нескольких поколений наших сограждан. Ваш творческий путь — это яркий пример преданности своей профессии, кинематографу и ингушской культуре. Неиссякаемая творческая энергия, талант и верность призванию помогли вам найти свою дорогу к сердцам зрителей, заслужить их понимание и искреннюю любовь», — написал Дзейтов.

Он пожелал режиссеру вдохновенного творчества на пути к новым достижениям в кинематографе, ярких картин и благодарного зрителя, а также здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Суламбек Ахметович Мамилов родился 27 августа 1938 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1957-1959 годах учился на историческом факультете Грозненского педагогического института, затем перевёлся на актерский факультет ЛГИТМиКа, который окончил в 1962 году. В 1970 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии (учился в мастерских М. Хуциева, А. Алова и В. Наумова).

Работал режиссёром Северо-Кавказской студии телевидения, Одесской киностудии. Снял художественные фильмы «Цвет белого снега», «Особо опасные...», «Дамское танго», «День гнева», «Ночевала тучка золотая...», «Убийство на Ждановской», музыкально-этнографический фильм «Мелодии гор» и др.