Министр культуры Ингушетии поздравила деятелей театрального искусства с профессиональным праздником

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова поздравила театральные коллективы региона со Всемирным днём театра, сообщил представитель возглавляемого ею ведомства.

«Театр — неотъемлемая часть культуры Ингушетии. Выступления наших коллективов пользуются неизменным успехом не только в республике, но и за ее пределами. Каждая встреча с героями ваших спектаклей радует интересной гранью актерского и режиссерского мастерства, надолго заряжает положительными эмоциями. За этим стоит ежедневный труд и преданность профессии тех, кто выбрал театральное искусство делом своей жизни», — сказала министр в своем поздравлении.

Она поблагодарила работников театров за преданность искусству и пожелала им блистательных премьер, искренних аплодисментов и новых творческих открытий.

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