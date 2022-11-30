Министр культуры Ингушетии приняла участие в координационном совете Минкультуры России

Мероприятие прошло в Туле. Помимо руководства Минкультуры России, в нем приняли участие вице-губернаторы и министры культуры всех регионов страны.

Основными темами стали итоги национального проекта «Культура» за четыре года, программы «Пушкинская карта», федерального проекта «Придумано в России». Участники обсудили развитие инклюзивных форм работы с детьми и молодежью в учреждениях культуры страны, систему развития креативной экономики в регионах и целевое обучение в профильных вузах, обозначили задачи в сфере культуры на 2023 год.

Залина Льянова приняла участие в заседании советов по культуре федеральных округов, а также познакомилась с достижениями Тульской области в сфере культуры, приняла участие в экскурсии по Музейному кварталу, Музею обороны Тулы, ремесленному двору «Добродей».