Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход ремонта в сельских домах культуры

В ходе визита министр проверила качество ремонта и отделочных работ учреждений, подведение коммуникаций, качество ремонта фасадной группы и благоустройство прилегающей территории.

По её словам, в зданиях и на прилегающей территории созданы условия для проведения досуга, отдыха, культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей и обучения народным ремеслам.