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Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход ремонта в сельских домах культуры

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова в рамках инспекционного выезда посетила дома культуры в сельских поселениях Пседах и Нижние Ачалуки, где в этом году проходит капитальный ремонт по национальному проекту «Культура».

В ходе визита министр проверила качество ремонта и отделочных работ учреждений, подведение коммуникаций, качество ремонта фасадной группы и благоустройство прилегающей территории.

По её словам, в зданиях и на прилегающей территории созданы условия для проведения досуга, отдыха, культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей и обучения народным ремеслам.

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