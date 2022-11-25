Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход ремонта в сельских домах культуры
Министр культуры Ингушетии Залина Льянова в рамках инспекционного выезда посетила дома культуры в сельских поселениях Пседах и Нижние Ачалуки, где в этом году проходит капитальный ремонт по национальному проекту «Культура».
В ходе визита министр проверила качество ремонта и отделочных работ учреждений, подведение коммуникаций, качество ремонта фасадной группы и благоустройство прилегающей территории.
По её словам, в зданиях и на прилегающей территории созданы условия для проведения досуга, отдыха, культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей и обучения народным ремеслам.