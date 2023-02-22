Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход строительства ДК в отдаленном селе Гейрбек-Юрт

Она осмотрела объект, строительство которого находится на завершающей стадии, а также прилегающую территорию. Льянова указала на недочеты, которые нужно устранить до открытия ДК, и подчеркнула, что для отдаленного населенного пункта данное учреждение станет источником дополнительных рабочих мест и даст возможность сельским детям заниматься в различных творческих кружках.

«Я уверена, что этот Дом культуры будет радовать жителей села и позволит проводить здесь праздничные мероприятия, собрания сельчан и концерты», — сказала она.

Торжественное открытие ДК, возведенного в рамках национального проекта «Культура», запланировано на март текущего года.