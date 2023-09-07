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Министр культуры Ингушетии проинспектировала новые ДК Малгобекского района

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова побывала с инспекцией в домах культуры Малгобекского района, сообщили нашему изданию в пресс-службе возглавляемого ею ведомства.

В Гейрбек-Юрте, где для сельчан в рамках нацпроекта «Культура» построен ДК с большим концертным залом на 200 зрителей, помещениями для различных кружков, министр проверила качество отделочных работ, осмотрела мастерские, гардеробные, гримерки. Она сделала ряд замечаний по благоустройству прилегающей территории, которые должны быть устранены к открытию объекта.

В селе Инарки Льянова посетила Дом культуры, который был капитально отремонтирован. Здесь обновили фасад, заменили окна, отремонтировали потолки, установили новые системы отопления и вентиляции, а также улучшили освещение и звукоизоляцию. Здание стало более современным и привлекательным для посетителей.

«Теперь у жителей отдаленных сёл есть комфортные культурные учреждения, которые, безусловно, станут точкой притяжения для всех поколений. Здесь предусмотрены помещения для занятий хореографией, вокалом, декоративно-прикладным искусством, чтобы сельчане могли получать такие же услуги, что и в крупных населенных пунктах республики», — отметила министр, подводя итоги поездки.

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