Министр культуры Ингушетии проверила ход капремонта в музее изобразительных искусств
Министр культуры Ингушетии Залина Льянова побывала в Государственном музее изобразительных искусств республики, где проинспектировала ход капитального ремонта, который проводится в рамках нацпроекта «Культура».
Как рассказал представитель пресс-службы ведомства, капремонт подразумевает реконструкцию инженерных систем, замену кровли, окон и дверей, ремонт фасада и другие работы.
Министр осмотрела все помещения и отметила, что капремонт позволит сохранить музей для будущих поколений и обеспечить доступность для посетителей.
«Важно отметить, что ремонт проводится с учетом сохранения исторического наследия и особенностей здания, ведь его возвели в 1953 году. Поэтому при проведении работ учитывались все детали и особенности здания, чтобы избежать возможных повреждений и нарушений», — процитировал Льянову наш собеседник.
По его словам, готовность объекта на сегодня составляет 80%. Уже завершены работы по замене кровли и устройству пола, установлены стеклопакеты, заменено отопление, вентиляция и электропроводка.
Напомним, здание, в котором сейчас располагается музей, было построено как городской Дом культуры. В 1993 году его передали музею. Последний раз ремонт здесь проводился в 2009 году.