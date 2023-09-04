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Министр культуры Ингушетии проверила ход капремонта в музее изобразительных искусств

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова побывала в Государственном музее изобразительных искусств республики, где проинспектировала ход капитального ремонта, который проводится в рамках нацпроекта «Культура».

Как рассказал представитель пресс-службы ведомства, капремонт подразумевает реконструкцию инженерных систем, замену кровли, окон и дверей, ремонт фасада и другие работы.

Министр осмотрела все помещения и отметила, что капремонт позволит сохранить музей для будущих поколений и обеспечить доступность для посетителей.

«Важно отметить, что ремонт проводится с учетом сохранения исторического наследия и особенностей здания, ведь его возвели в 1953 году. Поэтому при проведении работ учитывались все детали и особенности здания, чтобы избежать возможных повреждений и нарушений», — процитировал Льянову наш собеседник.

По его словам, готовность объекта на сегодня составляет 80%. Уже завершены работы по замене кровли и устройству пола, установлены стеклопакеты, заменено отопление, вентиляция и электропроводка.

Напомним, здание, в котором сейчас располагается музей, было построено как городской Дом культуры. В 1993 году его передали музею. Последний раз ремонт здесь проводился в 2009 году.

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