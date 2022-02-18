Министр культуры Ингушетии проверила материально-техническое состояние подведомственных учреждений

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, в ходе визита в ЦШИ директор учреждения Зара Долакова рассказала главе ведомства о деятельности и ближайших планах школы, а также о проблемах, с которыми сталкивается коллектив.

«Ваше учреждение — одно из немногих в регионе, которое предоставляет широкий спектр специальностей в сфере культуры и обладает квалифицированными преподавательскими кадрами. Необходимо отметить, что вы проводите плодотворную работу с подрастающим поколением, прививая им любовь к культуре, искусству и музыке», — сказала Льянова.

Затем министр побывала в здании, где располагается государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», а также коллективы Дома народного творчества имени К. Евлоевой и музыкальной школы г. Назрани. Вместе с директором ансамбля Баширом Досхоевым она осмотрела служебные помещения, репетиционные, костюмерный, пошивочный и художественный цеха, а также другие пространства, в том числе и подвальные помещения.

Осматривая здание, Льянова обратила внимание на стеснённые условия, в которых располагаются коллективы РДНТ и музыкальной школы. Заслушав пояснения, она сказала поблагодарила Досхоева за добросовестную работу и инициативу.

«Вижу, как вы погружены в жизнь ансамбля, и понимаю, насколько для вас многое значит коллектив, состояние здания и прилегающей территории. Уверена, что сообща нам удастся решить те накопившиеся проблемы, с которыми вы и другие коллективы сталкиваетесь на данный момент», — сказала она.

Мужской состав ансамбля под руководством главного балетмейстера ансамбля Адама Имагожева продемонстрировал две новые постановки, которые в данный момент активно репетируются, и вызвал неподдельный восторг у присутствующих.