Визит

Министр культуры России и Глава Ингушетии посетили несколько объектов в регионе

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Прибывшая с рабочим визитом в Ингушетию министр культуры России Ольга Любимова вместе с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым посетила несколько объектов.

Они побывали на месте строительства нового здания Ингушской государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в Магасе на площади более 6 тыс. квадратных метров. Здесь будут большие и малые концертные залы на 800 человек. Важный культурный объект планируем сдать в 2026 году.

Руководитель субъекта сообщил, что в столице республики также планируется реализация таких проектов, как музыкально-драматический театр, национальная библиотека, театрально-культурный комплекс.

«Вместе с министром культуры побывали и в государственном музее краеведения. Ольгу Борисовну удивили редчайшие экспонаты нашей древней культуры. Все эти уникальные вещи сохраняются благодаря работе музея, самоотверженному труду его сотрудников. Хоть и в стесненных условиях, но музей продолжает свою работу. И за это я выражаю огромную благодарность каждому работнику», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, учреждению требуется более просторное и современное здание со всеми условиями хранения и экспозиции.

«Ольга Любимова выразила свою поддержку в решении этого вопроса, отметив, что готова оказать содействие и в строительстве нового здания. Искренне благодарен министру культуры России за визит в нашу республику, внимание к нашим проблемам и содействие в их решении», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

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