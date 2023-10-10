Министр Минприроды Ингушетии принимает участие в российском экологическом форуме

«На площадке крупнейшего отраслевого события собрались вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды России Александр Козлов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, а также представители госаппарата, отраслевые специалисты и предприниматели», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что главными темами, которые обсуждаются на форуме, являются зеленые финансы и ESG (Environmental, Social and Governance), расширенная ответственность производителей, а также инвестиционные проекты в различных отраслях и др.

Отмечается, организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор.

Напомним, РЭФ — это основное событие в сфере экологии в России, где ведущие эксперты и представители отрасли собираются, чтобы обсудить проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами.