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Министр обороны России поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

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Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа Президента Владимира Путина о частичной мобилизации.

«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы», — сказал министр на заседании коллегии Минобороны, пишет «Российская газета».

«База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы», — добавил Шойгу.

По его словам, во время частичной мобилизации Вооруженные силы России применят на практике опыт, полученный «в ходе ежегодных стратегических учений».

Министр поручил своевременно организовать оповещение граждан, а также усилить меры противодействия провокациям, охрану участков и пунктов приема и сбора граждан.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих-контрактников. Контракты о прохождении военной службы будут действовать до конца периода частичной мобилизации, кроме установленных указом случаев увольнения.

Ранее Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в действующую армию будут призваны 300 тысяч резервистов, что составляет около 1% всего мобилизационного ресурса страны.

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