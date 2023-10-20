Заседание

Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»

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Министр по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дошхоклоев принимает участие в пленарном заседании международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», стартовавшего в Перми 19 октября.

Отмечается, что форум продлится до 22 октября. Министра ждет насыщенная деловая, спортивная и культурная программа, которая включает в себя и экспозиционно-выставочную часть. На масштабное мероприятие съехалось около пяти тысяч человек.

Как сообщил газете «Ингушетия» Али Дошхоклоев, основными темами обсуждений стали вопросы развития физической культуры и спорта в условиях многополярного мира, а также предпринимательство в текущих реалиях, инновации и цифровизация отрасли.

«Глава государства Владимир Путин выступил на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру», — подчеркнул министр.

Напомним, форум, учреждённый Указом Президента от 27 июля 2009 года, является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.

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