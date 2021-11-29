Образование

Министр просвещения России побывает на строящихся в Ингушетии объектах образования

0

На 9 декабря текущего года запланирована рабочая поездка министра просвещения России Сергея Кравцова в Ингушетию, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Министр просвещения России и Глава Ингушетии посетят объекты, строящиеся в республике в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Детский сад в Магасе, две школы на 720 мест в Карабулаке и сельском поселении Верхние Ачалуки (Малгобекский район) планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Итогом выездной инспекции станет совещание, темой которого будет строительство новых общеобразовательных и дошкольных объектов на территории региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов считает закономерным, что ответственность за борьбу с Covid-19 должны нести главы регионов
В Ингушетии нет проблем с поставкой медицинского кислорода для больных коронавирусом — Минздрав региона
В Ингушетии 26 декабря будут встречать поезд Деда Мороза
Осужденному к исправительным работам жителю Ингушетии заменили наказание на тюрьму
Калиматов решил продлить в Ингушетии ограничения в связи с коронавирусом до 20 января
Ингушские борцы вольного стиля завоевали два «золота» на Всероссийском турнире в Грозном
Ингушский центр по гидрометеорологии и мониторингу объявил штормовое предупреждение по горной части республики
Около 150 мероприятий намечено в Ингушетии в 2022 году к 30-летию образования республики
В Ингушетии на совещании под председательством спикера регионального парламента обсудили ход призывной кампании
В Ингушетии следователем проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка, приуроченная к юбилею Дмитрия Лихачева

Главное

Яндекс.Метрика

 