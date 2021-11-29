Министр просвещения России побывает на строящихся в Ингушетии объектах образования

«Министр просвещения России и Глава Ингушетии посетят объекты, строящиеся в республике в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Детский сад в Магасе, две школы на 720 мест в Карабулаке и сельском поселении Верхние Ачалуки (Малгобекский район) планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Итогом выездной инспекции станет совещание, темой которого будет строительство новых общеобразовательных и дошкольных объектов на территории региона.