Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии проголосовал на участке в сельском поселении Али-Юрт

Свой гражданский долг министр исполнил в своём родном селе Али-Юрт Назрановского района на избирательном участке номер 710.

Гагиев обратил внимание на готовность участка к предоставлению возможности проявления волеизъявления граждан и созданные условия по обеспечению всех участников процесса голосования достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдения дистанции и других, установленных Роспотребнадзором, мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.