Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии проголосовал на участке в сельском поселении Али-Юрт
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РИ.
Свой гражданский долг министр исполнил в своём родном селе Али-Юрт Назрановского района на избирательном участке номер 710.
Гагиев обратил внимание на готовность участка к предоставлению возможности проявления волеизъявления граждан и созданные условия по обеспечению всех участников процесса голосования достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдения дистанции и других, установленных Роспотребнадзором, мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.