Выборы

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии проголосовал на участке в сельском поселении Али-Юрт

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РИ.

Свой гражданский долг министр исполнил в своём родном селе Али-Юрт Назрановского района на избирательном участке номер 710.

Гагиев обратил внимание на готовность участка к предоставлению возможности проявления волеизъявления граждан и созданные условия по обеспечению всех участников процесса голосования достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдения дистанции и других, установленных Роспотребнадзором, мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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