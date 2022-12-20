Министр сельского хозяйства Ингушетии принял участие в акции «Елка желаний»

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев купит магнитный конструктор 6-летнему Умару Евлоеву в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Старт акции дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов. Традиционно на ёлке разместились десятки шаров с желаниями детишек.

Магамед Гагиев призвала всех, у кого есть возможность, принять участие в этом предпраздничном мероприятии и исполнить мечты детей из многодетных и малоимущих семей, детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

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