Министр сельского хозяйства Ингушетии принял участие в акции «Елка желаний»
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев купит магнитный конструктор 6-летнему Умару Евлоеву в рамках благотворительной акции «Елка желаний».
Старт акции дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов. Традиционно на ёлке разместились десятки шаров с желаниями детишек.
Магамед Гагиев призвала всех, у кого есть возможность, принять участие в этом предпраздничном мероприятии и исполнить мечты детей из многодетных и малоимущих семей, детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.