Министр сельского хозяйства Ингушетии принял участие в акции «Елка желаний»

Старт акции дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов. Традиционно на ёлке разместились десятки шаров с желаниями детишек.

Магамед Гагиев призвала всех, у кого есть возможность, принять участие в этом предпраздничном мероприятии и исполнить мечты детей из многодетных и малоимущих семей, детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.