Выборы

Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев проголосовал на выборах

0

Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев проголосовал в сельском поселении Сурхахи на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания региона.

"Я, как и каждый житель нашей республики и страны, заинтересован в том, чтобы в парламенты пришли достойные, компетентные и честные люди, способные выполнить волю народа",— прокомментировал министр.

По его словам, депутаты должны оправдать доверие народа, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов республики и России в целом.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Избирательный участок № 801 в сельском поселении Троицкое посетила свадебная процессия
Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала в Назрани
110 из 127 избирателей заброшенного ингушского села Даттых проголосовали на выборах
Помощник-советник Главы Ингушетии Тамара Мальсагова приняла участие в выборах
В сельском поселении Инарки выборный процесс сопровождается народной музыкой
В 14 регионах России были признаны недействительными около 7,5 тыс. бюллетеней
В сельском поселении Долаково организована ярмарка «Дары Кавказа» возле избирательного участка
В Ингушетии за сутки умерли два человека, 57 новых случаев Covid-19
Более 63% избирателей проголосовало в Ингушетии на 12 часов дня в основной день выборов
Второй день выборов в столице Ингушетии прошёл без серьезных нарушений
В Карабулаке подвели итоги второго дня голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 