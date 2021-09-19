Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев проголосовал на выборах

"Я, как и каждый житель нашей республики и страны, заинтересован в том, чтобы в парламенты пришли достойные, компетентные и честные люди, способные выполнить волю народа",— прокомментировал министр.

По его словам, депутаты должны оправдать доверие народа, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов республики и России в целом.