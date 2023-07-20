Сотрудничество

Министр спорта Ингушетии и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

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Министр физической культуры и спорта Ингушетии Али Дошхоклоев и руководитель филиала фонда СВО «Защитники Отечества» по республике Муслим Оздоев подписали соглашение о взаимодействии.

Как отметили в спортивном ведомстве региона, в совместной работе будет осуществляться спортивная реабилитация для ветеранов СВО, занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и конечно привлечение военнослужащих после тяжелых травм в паралимпийский спорт.

Министр спорта республики Али Дошхоклоев отметил: «Один из самых эффективных способов реабилитации для людей, получивших тяжелые травмы и инвалидность — это спорт. Воля к победе всегда вызывает восхищение. Наши спортсмены помогут военнослужащим адаптироваться и прийти к обычной жизни».

«Целью фонда является подход к каждой жизненной ситуации комплексно, чтобы ветераны могли быстро вернуться к привычной жизни и заниматься тем, что им нравится», — сказал руководитель филиала. Муслим Оздоев

По словам министра, подписанное соглашение является важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры и здорового образа жизни в Ингушетии. Оно открывает новые возможности для ветеранов СВО и других желающих заниматься спортом и улучшить свое физическое и психологическое состояние. Совместные усилия министерства по физической культуре и спорту республики и фонда СВО «Защитники Отечества» помогут создать благоприятную обстановку для развития спорта и здорового образа жизни в регионе.

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