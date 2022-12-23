Министр спорта Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из многодетной семьи

От имени министра поздравить мальчика приехали замминистра Руслан Белхароев, заместитель директора Дворца спорта «Магас» Тимур Дзортов и директор ГБУ РСТЦ «Мужичи» Магомед Евлоев.

«В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» Ибрагим попросил микроскоп, но дети на то и дети, что их желания постоянно меняются. Незадолго до нашего приезда мать сообщила, что мальчик передумал и хочет кимоно. По поручению министра мальчику подарили и микроскоп, и кимоно, а также сладости всей семье», — сообщили в Минспорта Ингушетии.

Отмечается, что мать Ибрагима была приятно удивлена такому визиту и от всей души поблагодарила гостей.