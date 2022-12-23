Министр спорта Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из многодетной семьи

0

По поручению министра физической культуры и спорта Ингушетии Али Дошхоклоева девятилетнему Ибрагиму Евлоеву из многодетной семьи, проживающему в городе Карабулаке, вручили новогодние подарки.

От имени министра поздравить мальчика приехали замминистра Руслан Белхароев, заместитель директора Дворца спорта «Магас» Тимур Дзортов и директор ГБУ РСТЦ «Мужичи» Магомед Евлоев.

«В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» Ибрагим попросил микроскоп, но дети на то и дети, что их желания постоянно меняются. Незадолго до нашего приезда мать сообщила, что мальчик передумал и хочет кимоно. По поручению министра мальчику подарили и микроскоп, и кимоно, а также сладости всей семье», — сообщили в Минспорта Ингушетии.

Отмечается, что мать Ибрагима была приятно удивлена такому визиту и от всей души поблагодарила гостей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.
Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии
Глава Малгобекского района Ингушетии подарил ноутбук девочке из Назрани
Жители двух микрорайонов Магаса останутся без света
Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО
В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков
Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области
Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»
В городе Назрани Ингушетии пройдет новогоднее детское представление
В Ингушетии более 4 тыс. человек посетили мероприятия по «Пушкинской карте»

Главное

Яндекс.Метрика

 