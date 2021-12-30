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Министр спорта Ингушетии исполнил три детские мечты в рамках акции «Елка желаний»

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев исполнил три детские мечты в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

«Елка желаний» — прекрасный проект, позволяющий исполнять детские мечты и желания. В этих желаниях нет ничего сверхъестественного — они реальны. В то же время ожидание подарка — для ребят это новые и приятные эмоции. Зухра Мамсурова мечтала о телевизоре, Хадижа Цурова — о планшете, а Залина Баркинхоева — о телефоне. Исполнили«, — рассказал газете «Ингушетия» Али Дошхоклоев.

Напомним, президентская благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала по всей стране 11 декабря текущего года.

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