Министр спорта Ингушетии проведет прямой эфир на официальной странице своего ведомства в Instagram

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28 декабря министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев ответит на все вопросы подписчиков в прямом эфире в Instagram.

Глава спортивного ведомства республики в эфире подведет итоги уходящего года, расскажет о результатах реализованных мероприятий, поделится планами сферы спорта на 2022 год. Эфир министр спорта региона будет вести со страницы своего ведомства в Instagram (@minsport_06).

Вопросы Али Дошхоклоеву можно задавать предварительно в аккаунте Министерства спорта Ингушетии. Эфир состоится 28 декабря в 19:00.

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