Министр спорта Ингушетии проведет прямой эфир на официальной странице своего ведомства в Instagram
28 декабря министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев ответит на все вопросы подписчиков в прямом эфире в Instagram.
Глава спортивного ведомства республики в эфире подведет итоги уходящего года, расскажет о результатах реализованных мероприятий, поделится планами сферы спорта на 2022 год. Эфир министр спорта региона будет вести со страницы своего ведомства в Instagram (@minsport_06).
Вопросы Али Дошхоклоеву можно задавать предварительно в аккаунте Министерства спорта Ингушетии. Эфир состоится 28 декабря в 19:00.