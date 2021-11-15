Министр спорта Ингушетии провёл прямой эфир в сети «Инстаграм»

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев пообщался с жителями региона в прямом эфире. В популярной соцсети глава республиканского спортивного ведомства ответил на 34 вопроса.

На все вопросы, которые не были озвучены, будут даваться ответы на странице Минспорта РИ в «Инстаграм» в директе.

Пресс-служба ведомства выбирала вопросы, поступившие в чат во время прямой трансляции. Эфир длился один час.

По словам Али Дошхоклоева, такие эфиры будут традиционными, так как это один из способов быть ближе к жителям республики и разъяснять населению все аспекты деятельности ведомства, связанные с развитием физкультуры и спорта в регионе.

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