Спорт

Министр спорта Ингушетии провёл совещание с представителями спортивного сообщества республики

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани министр спорта Ингушетии и директора подведомственных и муниципальных учреждений, руководители спортивных федераций обсудили ряд важных вопросов.

В частности, предметом разговора стали развитие спорта, помощь начинающим и профессиональным спортсменам, их мотивирование, аккредитация спортивных федераций республики, своевременная отчетность по выездным соревнованиям. Также на совещании обсуждался вопрос о службе по контракту.

Как сообщили в Минспорта региона, в рамках встречи выступил официальный представитель антидопингового агентства «Русада» Тимур Карахоев, который предупредил руководителей спортивных федераций, что всем спортсменам, участвующим в соревнованиях, необходимо пройти онлайн-курс антидопинга и получить сертификат. В случае отсутствия сертификата атлеты не будут допущены к участию в соревнованиях.

Кроме того, министр отметил ингушских спортсменов, выступающих за другие регионы России и другие страны, в числе которых Джафар Костоев, Магомед-Башир Ханиев — чемпион Европы по вольной борьбе, Талдиев Руслан — двукратный чемпион мира по боевому самбо, Плиев Асланбек — тяжелоатлет, завоевавший золото на первенстве России, и золотой призер прошлогодних первенств России, Европы и мира, и др.

 

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