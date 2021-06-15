Министр спорта Ингушетии выразил благодарность Марату Узденову за помощь юному ингушскому рекордсмену

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, в рамках мероприятия, посвящённого развитию детского спорта «Спорт начинается с детей» в Москве 11-летний Абдул-Малик Хидиров установил рекорд и вошел в «Книгу рекордов России».

Его результат в разделе «Самое продолжительное удержание планки в России» (мальчики, 11 лет) составил 1 час 12 минут.