Министр внутренних дел по Ингушетии награжден медалью «За доблесть в службе»

Также ведомственных наград удостоены заслуженные сотрудники ингушской полиции. Вручил их в ходе рабочей поездки в республику начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

Он поблагодарил личный состав ведомства за службу и обозначил важность борьбы с экстремизмом, наркопреступностью, незаконным оборотом оружия и боеприпасов.