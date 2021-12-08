Министр внутренних дел по Ингушетии награжден медалью «За доблесть в службе»
Министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин награжден медалью «За доблесть в службе», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.
Также ведомственных наград удостоены заслуженные сотрудники ингушской полиции. Вручил их в ходе рабочей поездки в республику начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
Он поблагодарил личный состав ведомства за службу и обозначил важность борьбы с экстремизмом, наркопреступностью, незаконным оборотом оружия и боеприпасов.