Министр здравоохранения Ингушетии и общественники обсудили тревожную ситуацию с распространением коронавируса

В ходе встречи были обсуждены вопросы жителей Ингушетии о текущей ситуации с Covid-19 в регионе. Прозвучали предложения и рекомендации о мерах профилактики по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Участники совещания также обсудили программу модернизации первичного звена здравоохранения и ход ее реализации в республике.

По словам министра здравоохранения Рукият Торшхоевой, данная программа в нашей республике реализуется успешно, и темпы её наращиваются. Уже отремонтировано несколько ФАПов, закуплено оборудование и запланировано строительство новой больницы в сельском поселении Кантышево.