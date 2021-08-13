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Министр здравоохранения Ингушетии и общественники обсудили тревожную ситуацию с распространением коронавируса

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В Назрани состоялась встреча министра здравоохранения Ингушетии с членами региональной Общественной палаты и общественного совета Минздрава республики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы жителей Ингушетии о текущей ситуации с Covid-19 в регионе. Прозвучали предложения и рекомендации о мерах профилактики по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Участники совещания также обсудили программу модернизации первичного звена здравоохранения и ход ее реализации в республике.

По словам министра здравоохранения Рукият Торшхоевой, данная программа в нашей республике реализуется успешно, и темпы её наращиваются. Уже отремонтировано несколько ФАПов, закуплено оборудование и запланировано строительство новой больницы в сельском поселении Кантышево.

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