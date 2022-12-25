Елка желаний

Министр здравоохранения Ингушетии исполнил мечту 5-летнего мальчика из многодетной семьи

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Министр здравоохранения Ингушетии Магомед-Башир Балаев в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» подарил 5-летнему мальчику металлическую машинку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Министр поздравил многодетную семью с наступающим праздником и пожелал счастья, здоровья и благополучия. Такая акция объединяет всех нас — людей, желающих совершать добрые поступки, и детей, которые нуждаются в помощи. Желаем каждому ребенку счастливого детства, исполнения желаний, а самое главное — здоровья. Керда шу Дала даькъала долда», — сказал Магомед-Башир Балаев.

Ранее, вице-премьер — министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова побывала с подарками в гостях у семьи Мурадовых из села Майское Пригородного района.

В своем Телеграмм-канале Бокова, сообщила, что в рамках благотворительной акции «Елка желаний» семилетняя Макка Мурадова загадала на Новый год ноутбук.

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