Министр здравоохранения Ингушетии исполнит мечту девочки в рамках акции «Ёлка желаний»
Министр здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева сняла шар с «Ёлки желаний» в рамках благотворительной акции.
Отмечается, что старт мероприятию дал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Традиционно на ёлке разместились десятки шаров с желаниями детей. Исполнять их будут члены правительства региона, руководители ведомств и муниципалитетов.
Глава Минздрава Ингушетии, сообщила её пресс-служба, исполнит мечту 12-летней Сары Хучбаровой и подарит ей электросамокат.