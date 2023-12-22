Министр здравоохранения Ингушетии исполнит мечту девочки в рамках акции «Ёлка желаний»

Отмечается, что старт мероприятию дал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Традиционно на ёлке разместились десятки шаров с желаниями детей. Исполнять их будут члены правительства региона, руководители ведомств и муниципалитетов.

Глава Минздрава Ингушетии, сообщила её пресс-служба, исполнит мечту 12-летней Сары Хучбаровой и подарит ей электросамокат.