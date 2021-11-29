Министром внутренних дел России награждены старшие офицеры полиции Ингушетии

Министр внутренних дел по республике Михаил Коробкин в торжественной обстановке вручил нагрудные знаки «Почетный сотрудник МВД» начальнику ОМВД России по Назрановскому району Амирхану Костоеву и руководителю МО МВД России «Сунженский» Нохе Цечоеву.

Коробкин поздравил награжденных и пожелал им не ослаблять усилий в исполнении служебного долга на высоком профессиональном уровне.