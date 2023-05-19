Сотрудничество

Министры Ингушетии и КЧР разработают детальный план взаимодействия в ключевых сферах

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Главы Ингушетии и Карачаево-Черкесии Махмуд-Али Калиматов и Рашид Темрезов обсудили перспективы социально-экономического и культурного взаимодействия между двумя регионами, сообщает пресс-служба руководителя Ингушетии.

«У нас много общего в культурных традициях, схожие цели и задачи по социально-экономическому развитию регионов, и, уверен, мы всегда найдем много точек соприкосновения для постоянного плодотворного сотрудничества. В ближайшее время нам предстоит предметное обсуждение этого взаимодействия и совместной реализации намеченных планов», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что стороны наметили пути обмена опытом и межрегионального сотрудничества по основным направлениям экономической деятельности: сельского хозяйства, туризма, промышленности, предпринимательству. Договорились, что в ближайшее время профильные министры субъектов сформируют уже детальный план.

«Карачаево-Черкесия и Ингушетия всегда были и остаются братскими республиками. Уверен, что сохранение и развитие добрых отношений и экономических связей между регионами важно для благополучия наших жителей и для развития экономического, социокультурного потенциала Северо-Кавказского федерального округа, что было отмечено в ходе первой Кавказской инвестиционной выставки», — отметил в ходе встречи Темрезов.

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