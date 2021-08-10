Минкультуры Ингушетии объявило конкурс на включение гражданских служащих и граждан в кадровый резерв

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком и соответствующие установленным законодательством о государственной гражданской службе квалификационным требованиям. Предельный возраст — 65 лет.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 по 30 августа 2021 (включительно) по адресу: г. Магас, проспект имени И. Зязикова, 16 «а», 2-й этаж (отдел гражданской службы, кадров и делопроизводства).