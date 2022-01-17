Минкультуры Ингушетии объявило о наборе абитуриентов для поступления в профильные вузы страны

«Уважаемые выпускники! Вам предоставляется уникальная возможность поступить в одни из лучших профильных вузов нашей страны. Спешите пройти конкурсы и прослушивания для поступления на целевые места», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Прием осуществляется по следующим направлениям подготовки: хореографическое искусство, социально-культурная деятельность, дирижирование, музыкознание и музыкально-прикладное искусство, драматургия, режиссура театрализованных представлений и праздников, музыкально-инструментальное исполнительство, искусство народного пения, библиотечно-информационная деятельность, музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и др.

Обучение можно пройти по программам бакалавтиата, специалитета и магистратуры.

За подробной информацией обращаться по адресу: г. Магас, ул. Кулиева, 1 (бывшее здание Минэкономики), Министерство культуры Республики Ингушетия (2 этаж, отдел искусств и досуговой деятельности), а также по телефонам 22-64-57 и 22-64-73.