Минкультуры Ингушетии окажет поддержку студенту Сибирского государственного института искусств Мовлатгирею Костоеву
Министерство культуры Ингушетии окажет поддержку студенту четвёртого курса Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, педагогу школы искусств Music Family в Красноярске Мовлатгирею Костоеву. Об этом шла речь на встрече министра Темерлана Дзейтова с талантливым вокалистом, сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе встречи, на которой также присутствовала замминистра Айна Ильясова, Костоев рассказал о своих успехах в учебе и поделился дальнейшими планами в направлении своего творческого развития. Также были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством и обустройством Костоева в Ингушетии.
Министр отметил, что крайне важно давать молодым талантливым музыкантам и вокалистам шанс реализоваться в республике.
«Помощь и поддержка молодых музыкантов крайне важна и связана с долгосрочным развитием всей системы профессиональной музыки и исполнительской школы в республике. Для этого сейчас министерством культуры ведется кропотливая работа для создания благоприятного климата для талантливой молодежи. Я убежден, что будущее культуры региона связано именно с такими людьми, как вы. Мы ещё встретимся и обсудим детально ваш репертуар для дальнейшего взаимодействия и работы», — сказал Дзейтов.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Мовлатгирей Костоев в свою очередь поблагодарил министра и отметил, что будет всемерно содействовать популяризации ингушской культуры.