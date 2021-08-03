Минкультуры Ингушетии окажет поддержку студенту Сибирского государственного института искусств Мовлатгирею Костоеву

В ходе встречи, на которой также присутствовала замминистра Айна Ильясова, Костоев рассказал о своих успехах в учебе и поделился дальнейшими планами в направлении своего творческого развития. Также были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством и обустройством Костоева в Ингушетии.

Министр отметил, что крайне важно давать молодым талантливым музыкантам и вокалистам шанс реализоваться в республике.

«Помощь и поддержка молодых музыкантов крайне важна и связана с долгосрочным развитием всей системы профессиональной музыки и исполнительской школы в республике. Для этого сейчас министерством культуры ведется кропотливая работа для создания благоприятного климата для талантливой молодежи. Я убежден, что будущее культуры региона связано именно с такими людьми, как вы. Мы ещё встретимся и обсудим детально ваш репертуар для дальнейшего взаимодействия и работы», — сказал Дзейтов.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Мовлатгирей Костоев в свою очередь поблагодарил министра и отметил, что будет всемерно содействовать популяризации ингушской культуры.